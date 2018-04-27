В Майкопе разработают новые решения по организации сбора мусора

Адыгея

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Члены городской общественной палаты заявили руководству Майкопа о неудовлетворительном состоянии контейнерных площадок

Ранее прокуратура выявила семь стихийных свалок твердых бытовых отходов и внесла представление руководителю управления ЖКХ и благоустройства городской администрации. Мэр Майкопа Андрей Гетманов во время встречи с членами общественной палаты пообещал исправить ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Глава столицы Адыгеи рассказал, что специалисты прорабатывают проектные решения, в том числе с учетом опыта других городов. Будут приняты все меры для того, чтобы площадки для сбора мусора не портили облик города, а были чистыми, опрятными и удобными, отметили в пресс-службе мэрии Майкопа.

Андрей Гетманов ЖКХ Майкоп Мусор
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