Жители Краснодарского края увеличили задолженность за газ

В Краснодарском крае увеличиваются темпы отключения должников за газ — отопительный сезон в регионе завершился с миллиардными долгами

По оперативным данным на апрель, просроченная дебиторская задолженность населения края составила 1 млрд 128 млн рублей. За первый квартал года она увеличилась на 283 млн рублей, или на 33%.

Уровень расчетов населения за потребленный газ на начало апреля составил 91,6%. Наибольших успехов в уменьшении долгов населения за март добились в Сочи (минус 6,8 млн рублей при общем долге 182 млн), в Абинском (минус 6 млн при долге 51 млн) и Северском (минус 3,8 млн при долге 48 млн) районах.

Окончание отопительного сезона позволяет поставщику газа — компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» — увеличить темпы отключения должников. Прекращение газоснабжения в различной форме (под сварку, блокираторами и прочими способами) за январь-март 2018 года произвели 524 абонентам, в том числе 246 абонентам в марте.

Основание для приостановления поставки газа — отсутствие оплаты или неполная оплата потребленного газа более двух расчетных месяцев подряд. Перед отключением абонента от газоснабжения должников официально уведомляют, непроживание по адресу или нежелание получить заказное письмо не снимает ответственности с абонента. Чтобы вернуть газ в свои дома, должникам придется не только погасить долги, но и оплатить работы по их отключению и подключению, стоимость которых может существенно превышать сам долг.

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» в январе-марте 2018 года направила абонентам через почту 73 тыс. уведомлений о задолженности по оплате потребленного газа (23 тыс. — за март). В отношении абонентов-должников в суды подали 5,6 тыс. исков на сумму 57 млн рублей. Вынесено 4,5 тыс. судебных решений на сумму около 53 млн рублей. За этот же период взыскано по решениям суда более 80 млн рублей.

За январь-март специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» выявили и документально зафиксировали 101 факт нарушений порядка потребления природного газа на сумму 51 млн рублей. В правоохранительные органы направлено 30 заявлений, возбуждено пять уголовных дел по ст. 158 УК РФ (Кража). По выявленным фактам самовольного подключения и использования газа восемь лиц привлекли к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ, назначены штрафы. В результате проведенной работы имущественный ущерб, причиненный газовой компании, возмещен в досудебном порядке на сумму 4 млн рублей.