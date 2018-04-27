На Кубани в 2018 году проведут капремонт в 718 домах

Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов рассказал об итогах работы и планах на 2018 год

На территории Кубани за счет фонда отремонтировали 992 многоэтажкек на сумму 1,133 млрд рублей. Лидерами исполнения планов ремонта являются Краснодар, Армавир, Ленинградский и Белореченский районы.

В краевой план 2018 года попали 718 домов, по которым уже готовится сметная документация, недавно в план добавили еще 83 дома. Планируется, что ремонтные работы обойдутся в 1,5 млрд рублей. Фонд ожидает заявок еще от ряда муниципалитетов, что значит, число домов, которые будут ремонтироваться в скором будущем, возрастет. По части объектов уже провели аукционы, и подрядные организации приступили к работам.

В пресс-службе фонда капремонта отметили, что уровень собираемости взносов за первый квартал 2018 года составляет 82%, что говорит о росте доверия со стороны собственников.

За первый квартал 2018 года должникам направили более 11 тыс. досудебных уведомлений на сумму более 93,5 млн рублей. Кроме того, направлено около 1,5 тыс. заявлений о выдаче исковых заявлений на сумму более 11,6 млн рублей, на исполнительное производство в службу судебных приставов передано 1,1 тыс. исполнительных листов на сумму более 9,8 млн рублей. Успех такой работы стал возможен и благодаря оперативности судебных приставов, отмечают в Фонде.

По итогам 2017 года, когда подрядчики нарушали сроки исполнения договоров, чем нанесли вред имуществу собственников, фонд ужесточил контроль за работой подрядных организаций. Активисты Общероссийского народного фронта следят за ходом работ и привлекают внимание Фонда к возникающим проблемам и задержкам.

Информацию о деятельности фонда можно найти на сайте капремонт23.рф, а также в официальных группах организации «ВКонтакте», Facebook, и Instagram.