ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка «Эльбин»

Центральный банк России 26 апреля отозвал лицензию у махачкалинского банка «Эльбин»

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

Решение отозвать лицензию было принято в связи с тем, что банк не исполнил требования законодательства России и нормативных актов Центробанка, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нарушения отразились в том, что организация не направила в уполномоченный орган полные и достоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Помимо этого банк был вовлечен в проведение валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, направляемой в Центробанк.

ЦБ не раз вводил в отношении «Эльбина» меры надзорного реагирования, в том числе запрещал проводить отдельные операции, однако руководство и собственники организации не предприняли действенных мер для нормализации работы.

В итоге в банке назначили временную администрацию.

Махачкалинский банк занимается страхованием вкладов. По данным ЦБ на 1 апреля, по величине активов он занимал 483-е место в банковской системе России.

Как сообщали Юга.ру, в начале февраля в Дагестане по факту хищения бюджетных денег задержали врио председателя правительства республики Абдусамада Гамидова, который с 1993 года являлся председателем правления банка «Эльбин».

В середине февраля ушел в отставку советник председателя правительства Аблуллагаджи Омаров, который руководил московским филиалом «Эльбина».