На Ставрополье экстренно посадили самолет из-за курившего в туалете жителя Владикавказа

Ставропольский край

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В аэропорту Минеральные Воды 26 апреля совершил внеплановую посадку самолет Москва — Владикавказ

Экипаж судна сообщил, что на борту требуются полицейские. Командир самолета рассказал правоохранителям, что один из пассажиров во время полета закурил в туалете.

Полицейские задержали пассажира. Им оказался житель Владикавказа. Его доставили в дежурную часть полиции. Установлено, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили административный протокол, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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