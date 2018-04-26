На Ставрополье экстренно посадили самолет из-за курившего в туалете жителя Владикавказа

В аэропорту Минеральные Воды 26 апреля совершил внеплановую посадку самолет Москва — Владикавказ

Экипаж судна сообщил, что на борту требуются полицейские. Командир самолета рассказал правоохранителям, что один из пассажиров во время полета закурил в туалете.

Полицейские задержали пассажира. Им оказался житель Владикавказа. Его доставили в дежурную часть полиции. Установлено, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении составили административный протокол, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.