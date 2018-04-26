Спецавтоцентр «Евростартер» открыл новый филиал в Краснодаре

Новый технический центр компании «Евростартер» открылся в Краснодаре

Техцентр «Комсомольский» открылся на улице Лизы Чайкиной, 4/3 . Это уже третий центр в Краснодаре. Два других расположены на улице Монтажников, 6 и на Ростовском шоссе, 50.

Новый технический центр отвечает всем требованиям о техобслуживании и ремонте. Для обслуживания автомобилей используются современные стенды и оборудование. Персонал прошел специальное углубленное изучение конструктивных особенностей и принципов работы стартеров, генераторов и автокондиционеров для всех типов и марок транспорта и техники иностранного производства. Руководство компании решило организовать обучение для сотрудников, так как найти готовых специалистов в этой области почти невозможно.

Приоритеты компании — скорость и качество обслуживания. Склад спецавтоцентра «Евростартер» насчитывает более 10 тыс. запасных частей и агрегатов — клиенту не нужно ждать, пока та или иная деталь придет, например, из Германии или Японии. Сроки ремонта значительно сокращаются, и автомобили выходят из ремонта в день обращения.

Компания «Евростартер» обладает 20-летним опытом на рынке авторемонта, что позволяет специалистам выбирать среди множества брендов и производителей именно тех, которые отвечают высоким требованиям качества.

Работает новый филиал «Комсомольский» на ул. Лизы Чайкиной, 4/3 с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 без перерыва.