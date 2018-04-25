На Ставрополье главу сельсовета оштрафовали за незаконный ввод режима ЧС ради ремонта дороги

Глава Солуно-Дмитриевского сельского совета Андроповского района Ставропольского края Николай Пелихов осужден за превышение полномочий при заключении контракта на ремонт дороги

«В январе 2016 года Пелихов незаконно, с целью обеспечить заключение муниципального контракта на реконструкцию дороги с конкретным юридическим лицом, вынес постановление о введении режима "Чрезвычайной ситуации" на территории хутора Кунаковского», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Это позволило чиновнику заключить муниципальный контракт на проведение работ по ликвидации последствий ЧС без проведения конкурсных процедур — реконструкцию дороги «Кавказ» — подъезд к хутору Кунаковскому — с единственным подрядчиком на сумму более 42 млн рублей за счет средств дорожного фонда Ставропольского края и бюджета сельсовета.

Таким образом глава сельсовета нарушил права граждан и организаций на участие в конкурсе по заключению контракта. Кроме того, не было возможности уменьшить его первоначальную цену за счет проведения конкурентных процедур.

Пелихов обвинялся по ч. 2 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах муниципальной власти сроком на 1 год.