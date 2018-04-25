В регионах проведения ЧМ-2018 временно запретят оборот оружия

В Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах проведения чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля будет ограничен оборот оружия и боеприпасов

Усиленные меры безопасности на территориях субъектов, принимающих матчи мундиаля, вводятся в соответствии с указом президента. Ограничения коснутся Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Москвы и Санкт-Петербурга. «Гражданам, владеющим оружием, категорически будет запрещено передвижение по данным субъектам с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе). Запрет будет распространяться также и на охотничье оружие», — сообщили в Главном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю. Кроме того, в этот период приостановится любая деятельность по реализации гражданского оружия и патронов. Все оружейные магазины прекратят свою деятельность, за исключением реализации товаров для рыбалки, спорта и туризма.

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