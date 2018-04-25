В регионах проведения ЧМ-2018 временно запретят оборот оружия
В Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах проведения чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля будет ограничен оборот оружия и боеприпасов
Усиленные меры безопасности на территориях субъектов, принимающих матчи мундиаля, вводятся в соответствии с указом президента. Ограничения коснутся Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики Татарстан, Республики Мордовия, Москвы и Санкт-Петербурга.
«Гражданам, владеющим оружием, категорически будет запрещено передвижение по данным субъектам с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе). Запрет будет распространяться также и на охотничье оружие», — сообщили в Главном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.
Кроме того, в этот период приостановится любая деятельность по реализации гражданского оружия и патронов. Все оружейные магазины прекратят свою деятельность, за исключением реализации товаров для рыбалки, спорта и туризма.
Также под временный запрет попадет деятельность обучающих организаций, которые занимаются подготовкой граждан по программе безопасного обращения с оружием и приобретения соответствующих навыков. Не смогут пройти обучение и граждане, претендующие на получение правового статуса частного охранника.
«В случаях выявления фактов нарушения установленных ограничительных мер органами Росгвардии будут приняты меры к незамедлительному изъятию оружия», — отметили в управлении.
Ведомство рекомендовало владельцам оружия заранее решить вопрос с продлением разрешительных документов, срок действия которых истекает в период ограничительных мер, а также не доставать оружие из сейфов в указанный период.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и Сочи.
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