В Пятигорске участники кортежа цыганской свадьбы устроили стрельбу из автоматов

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства стрельбы на свадьбе в Пятигорске

Инцидент произошел днем 25 апреля на месте дуэли Лермонтова на Машуке. О происшествии в полицию сообщили очевидцы — женщины, которые гуляли там с детьми. По их словам, приехал кортеж цыганской свадьбы. Участники кортежа открыли стрельбу из автоматов. Гильзы упали рядом с колясками.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что полицейские выехали на место происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает «Интерфакс».