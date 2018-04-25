В Пятигорске участники кортежа цыганской свадьбы устроили стрельбу из автоматов
Правоохранительные органы проверяют обстоятельства стрельбы на свадьбе в Пятигорске
Инцидент произошел днем 25 апреля на месте дуэли Лермонтова на Машуке. О происшествии в полицию сообщили очевидцы — женщины, которые гуляли там с детьми. По их словам, приехал кортеж цыганской свадьбы. Участники кортежа открыли стрельбу из автоматов. Гильзы упали рядом с колясками.
В ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что полицейские выехали на место происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает «Интерфакс».
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