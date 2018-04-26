Число посетителей курорта «Роза Хутор» выросло на 15% за сезон

По итогам зимнего сезона 2017/2018 количество гостей сочинского курорта «Роза Хутор» выросло на 15%

Период катания на горнолыжных трассах длился 129 дней — с 15 декабря по 22 апреля. За это время на курорте побывали почти 920 тыс. посетителей — это больше, чем в прошлом зимнем сезоне и чем в летнем сезоне-2017. Загрузка всех отелей «Розы Хутор» прошедшей зимой составила в среднем 73%, что соответствует показателям прошлого года.

В завершившемся сезоне увеличилась общая зона катания — «Роза Хутор» открыла 8 км новых горнолыжных трасс, общая протяженность трасс превысила 102 км. Практически в два раза увеличилась и зона вечернего катания: в этом сезоне были открыты не только «зеленые» трассы «Шале» и «Ювента», но и «синяя» трасса «Роза Блейд», а также «красная» «Роза Стар».

В декабре 2017 года начала работать новая канатная дорога «Дафна» в цирке «Обер Хутор». Запуск нового скоростного кресельного шестиместного подъемника позволил сократить очереди. В общей сложности на курорте сейчас работают 28 канатных дорог.

В сезоне 2017/2018 продолжилось и развитие гостиничной инфраструктуры на курорте «Роза Хутор», в частности постолимпийская конвертация Горной Олимпийской деревни (1100 метров). На ее территории открылся новый отель Green Flow Hotel 4* с концепцией Well-Being. Отель со SPA-комплексом входит в международную ассоциацию Healing Hotels of the World.

Приток гостей на курорт зимой 2017/2018 обеспечили и музыкально-спортивные события: фестиваль музыки и медиа LiveFest, который впервые прошел на «Розе Хутор» с 4 по 8 января, традиционные Quiksilver New Star Camp-2018 и карнавал BoogelWoogel. По данным агентства «ТурСтат», они возглавили рейтинг самых ярких весенних праздников в субъектах России, которые посетили более 30 тыс. гостей.

«Прошедший зимний сезон показал, что спрос на качественный горнолыжный отдых по-прежнему высок, — сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин. — Этой зимой мы приняли на 15% больше гостей по сравнению с прошлым сезоном. Впереди лето, и мы вновь позаботились о том, чтобы на курорте продолжалась активная интересная жизнь. Уникальный горный курорт "Роза Хутор" может и должен быть востребован в любое время года».

Летний сезон-2018 на «Розе Хутор» стартует 27 апреля. Для гостей подготовили культурно-развлекательную программу: подъем на самую высокую обзорную площадку Сочи — Каменный столб (2509 метров), пешие маршруты по тропе здоровья, горным склонам и хребту Аибга, посещение парка водопадов «Менделиха» (1470 метров), трассы для горных велосипедов, конные прогулки, йога на высоте 2320 метров, отдых на Rosa Beach в «Роза Долине», активные игры на различных площадках курорта. Для семейного отдыха летом курорт предложит новые активности: «Йети Парк» на высоте 1350 метров, интерактивный Музей археологии, Детскую горную академию. 1 июня откроется собственный оборудованный пляж «Розы Хутор» на побережье Черного моря, в Имеретинской долине. Гости курорта смогут добраться до него на регулярных бесплатных автобусах.