На время ЧМ-2018 в Ростове введут ограничения на продажу алкоголя в стекле

В дни чемпионата мира по футболу на «Ростов-Арене» и других объектах Ростова запретят продажу алкоголя в стеклянной таре

По требованиям ФИФА, продажа алкоголя в стекле запрещается в зоне 2 км от объектов инфраструктуры ЧМ. Запрет действует накануне дня матча и в день игры.

В Ростове ограничение будет действовать на стадионе «Ростов-Арена», площади Театральной, ж/д вокзале «Ростов-Главный», пригородном железнодорожном вокзале, на «Донавтовокзале», стадионе «Локомотиве», «Ростдонавтовокзале», стадионе «Олимп-2», стадионе спортивного клуба армии Северо-Кавказского военного округа и на стадионе «Труд».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, запрет действует в том числе при оказании услуг общественного питания, но в кафе и ресторанах подавать алкоголь в стеклянной посуде будет можно.

Как писали Юга.ру, в прошлом году «Ростов-Арена», фан-зона в Ростове, а также новый аэропорт Платов вошли в перечень объектов, где не допускается продажа алкоголя, но позже власти Ростовской области сняли это ограничение.

В Ростове пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.