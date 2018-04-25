Заключенный в Ростовской области умер после попытки суицида

Ростовская область

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Осужденный исправительной колонии № 9 в городе Шахты, отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления, умер после попытки суицида

«Сотрудниками учреждения незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, осужденный доставлен в городскую больницу города Шахты Ростовской области, где от полученных травм скончался», — сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по Ростовской области.

По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщали Юга.ру, весной 2018 года в СИЗО № 1 в Симферополе зафиксировали три случая самоубийства и одну попытку суицида. 

Самоубийства
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