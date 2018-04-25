В Ростове произошел пожар на деревообрабатывающем комбинате
25 апреля утром в Ростове-на-Дону загорелась постройка на территории деревообрабатывающего комбината
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар начался в хозяйственной постройке на площади 30 квадратных метров.
Огонь удалось ликвидировать за полчаса. В тушении принимали участие три пожарных расчета. Никто не пострадал.
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