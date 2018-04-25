В Ростове произошел пожар на деревообрабатывающем комбинате

Ростовская область

Распечатать

25 апреля утром в Ростове-на-Дону загорелась постройка на территории деревообрабатывающего комбината

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар начался в хозяйственной постройке на площади 30 квадратных метров. 

Огонь удалось ликвидировать за полчаса. В тушении принимали участие три пожарных расчета. Никто не пострадал.

Пожары Ростов-на-Дону
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»
В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале