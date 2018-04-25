На Ставрополье при пожаре в частном доме погиб один человек

Ставропольский край

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В Шпаковском районе Ставропольского края 24 апреля произошел пожар в частном доме

Возгорание произошло в поселке Демино. На территории частного дома сгорела летняя кухня.

В результате пожара погиб один человек. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Кочубеевском районе Ставропольского края 23 апреля при пожаре в частном доме погиб один человек.

Пожары Ставрополь
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