На Ставрополье при пожаре в частном доме погиб один человек
В Шпаковском районе Ставропольского края 24 апреля произошел пожар в частном доме
Возгорание произошло в поселке Демино. На территории частного дома сгорела летняя кухня.
В результате пожара погиб один человек. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Кочубеевском районе Ставропольского края 23 апреля при пожаре в частном доме погиб один человек.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.