На Ставрополье при пожаре в летней кухне погиб человек

В Кочубеевском районе Ставропольского края 23 апреля произошел пожар в частном доме

Сообщение о пожаре в селе Казьминском на улице Степной, 16 поступило в 16:52.

Возгорание произошло в летней кухне. При пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

В ликвидации пожара на площади 25 кв. метров задействовали семь человек и две единицы спецтехники.

Специалисты устанавливают причину пожара, виновника и причиненный ущерб.