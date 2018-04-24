На Ставрополье при пожаре в летней кухне погиб человек

Ставропольский край

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В Кочубеевском районе Ставропольского края 23 апреля произошел пожар в частном доме

Сообщение о пожаре в селе Казьминском на улице Степной, 16 поступило в 16:52.

Возгорание произошло в летней кухне. При пожаре погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

В ликвидации пожара на площади 25 кв. метров задействовали семь человек и две единицы спецтехники.

Специалисты устанавливают причину пожара, виновника и причиненный ущерб.

МЧС Пожары
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