Донские власти направят дополнительно 280 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018
Ростовская область направит дополнительно 280 млн рублей федеральных средств на подготовку к чемпионату мира по футболу
Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.
«Областной бюджет с начала года получает третье дополнительное поступление. На этот раз почти 900 млн рублей. Из них почти 280 млн выделяется на подготовку к ЧМ-2018 по футболу», — цитирует Ищенко «Интерфакс».
По его словам, эти средства направят на установку, монтаж и демонтаж временных сооружений в период мундиаля.
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Как сообщали Юга.ру, по данным на февраль 2018 года, траты на подготовку ЧМ-2018 в Ростове превысили 100 млрд рублей.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. На «Ростов-Арене» сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Республики Корея и Мексики, Исландии и Хорватии, а также пройдет один матч 1/8 финала.
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