Донские власти направят дополнительно 280 млн рублей на подготовку к ЧМ-2018

Ростовская область направит дополнительно 280 млн рублей федеральных средств на подготовку к чемпионату мира по футболу

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

«Областной бюджет с начала года получает третье дополнительное поступление. На этот раз почти 900 млн рублей. Из них почти 280 млн выделяется на подготовку к ЧМ-2018 по футболу», — цитирует Ищенко «Интерфакс».

По его словам, эти средства направят на установку, монтаж и демонтаж временных сооружений в период мундиаля.