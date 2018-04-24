На Ставрополье СК проверит приют, где издевались над восьмилетним мальчиком

Ставропольский край

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В поселок Темижбекский Ставропольского края выехала группа следователей для проверки приюта, в котором, предположительно, издевались над ребенком

Во время мониторинга информации, размещенной в СМИ, следователи обнаружили видеозапись, на которой восьмилетний мальчик рассказывает об издевательствах над ним.

«На видео ребенок рассказывает об издевательствах со стороны работников приюта "Солнышко" в Ставропольском крае. Со слов мальчика, воспитатели привязывают его к стулу, бьют ногами, дают лекарства, после которых он спит "три дня" и совершают другие противоправные действия», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Ставропольскому краю.

По факту проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Дети Следственный комитет
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