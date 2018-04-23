На Ставрополье пропал пенсионер, страдающий провалами в памяти

В Ставропольском крае объявили в розыск 87-летнего Александра Стрекаловского, который пропал без вести

Мужчина жил в селе Балахоновском. Он ушел из дома 22 апреля и не вернулся. Уточняется, что пенсионер страдает провалами в памяти. При себе ничего не имел.

Его приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, короткие волосы с проседью, круглое лицо, голубые глаза, тонкие губы. Мужчина был одет в черные брюки, синюю куртку, черные туфли и кепку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (86550) 379-00 или 02.