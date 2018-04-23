На Ставрополье пропал пенсионер, страдающий провалами в памяти

Ставропольский край

Распечатать

В Ставропольском крае объявили в розыск 87-летнего Александра Стрекаловского, который пропал без вести

Мужчина жил в селе Балахоновском. Он ушел из дома 22 апреля и не вернулся. Уточняется, что пенсионер страдает провалами в памяти. При себе ничего не имел.

Его приметы: рост около 170 см, худощавое телосложение, короткие волосы с проседью, круглое лицо, голубые глаза, тонкие губы. Мужчина был одет в черные брюки, синюю куртку, черные туфли и кепку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (86550) 379-00 или 02.

Полиция Пропавшие без вести
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки
В Кабардино-Балкарии без вести пропала 23-летняя девушка

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале