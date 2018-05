На Ставрополье парень танцевал на капоте движущейся легковушки

От подписчика. Ваши комментарии! - Присылайте свои материалы в Direct - Редакция "In_Pyatigorsk" © 2015 - 2018 ____________________________________________________ #In_Pyatigorsk #Пятигорск26 #Пятигорск #СКФО #пятигорск2017 #кмв26 #кмвроссия #юг #Ставрополье #ставропольскийкрай #югроссии #кавказ #ессентуки #ставрополь #минеральныеводы #кисловодск #железноводск #26rus #pyatigorsk #лермонтов #георгиевск#пятигорск

A post shared by Пятигорск, КМВ, Ставрополье. (@in_pyatigorsk) on Apr 22, 2018 at 3:31am PDT