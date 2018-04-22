На Ставрополье парень танцевал на капоте движущейся легковушки

В Пятигорске молодой человек катался и танцевал на капоте движущейся машины

Видеозапись опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как парень сначала лежит на капоте движущегося легкового автомобиля, затем встает и начинает танцевать. Затем молодой человек продолжает танцевать перед машиной, а потом ложится на капот и едет дальше.

По факту проводят проверку. По результатам примут соответствующее процессуальное решение, сообщает News Tracker со ссылкой на ГУ МВД России по Ставропольскому краю.