На Ставрополье парень танцевал на капоте движущейся легковушки
В Пятигорске молодой человек катался и танцевал на капоте движущейся машины
Видеозапись опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как парень сначала лежит на капоте движущегося легкового автомобиля, затем встает и начинает танцевать. Затем молодой человек продолжает танцевать перед машиной, а потом ложится на капот и едет дальше.
По факту проводят проверку. По результатам примут соответствующее процессуальное решение, сообщает News Tracker со ссылкой на ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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