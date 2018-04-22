В аэропорту и на вокзалах Минвод нашли нарушения пожарной безопасности

Проверка прокуратуры выявила несоответствие пожарным требованиям аэропорта, вокзалов, университета, больницы и других объектов в Минеральных Водах

«После проверок минераловодского транспортного прокурора выяснилось, что аэропорт, несколько вокзалов, университет, детский лагерь, санаторий, дворец культуры, физкультурно-оздоровительный центр, а также клиническая больница в Минеральных Водах не соответствуют требованиям пожарной безопасности», — цитирует NewsTracker сообщение регионального управления транспортной прокуратуры.

Всего выявлено около 60 нарушений, среди которых — отсутствие пожарной сигнализации в помещениях, несоответствие планов эвакуации, устаревшие пожарные декларации и отсутствие проверок пожарной безопасности.

Прокуратура внесла восемь представлений, они находятся на рассмотрении.