В Кабардино-Балкарии двое взрослых и ребенок погибли от отравления газом

Следственные органы проводят проверку по факту гибели трех человек в поселке Кашхатау в Кабардино-Балкарии

Инцидент произошел вечером 21 апреля в одной из квартир многоквартирного дома. Семью из четырех человек обнаружили в бессознательном состоянии их родственники.

«Один из членов семьи перед тем как потерять сознание, успел позвонить родственникам и попросить о помощи. Прибывшие на помощь женщина и молодой человек также почувствовали недомогание и головокружение. Родственники и соседи вынесли пострадавших из помещения, после чего их доставили в медучреждение. Трое членов семьи, в их числе один восьмилетний ребенок, скончались не приходя в сознание. Жизни еще трех пострадавших человек вне опасности», — сообщили в пресс-службе СКР по республике.

Среди версий произошедшего — отравление угарным или бытовым газом. Назначено проведение соответствующих экспертиз и другие проверочные мероприятия.