ФСБ сообщила о ликвидации сторонника ИГ, готовившего теракты на Ставрополье

Силовики убили предполагаемого боевика запрещенной террористической организации «Исламское государство», который планировал совершить атаки в Ставропольском крае

«Пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации, который приступил к планированию резонансных терактов с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств», — сообщает пресс-служба ФСБ.

Объектами террористических актов должны были стать здания правительства Ставропольского края и УФСБ России по Ставропольского краю. 21 апреля подозреваемого пытались задержать, во время спецоперации он сопротивлялся и получил смертельные ранения.

«На месте происшествия обнаружены обрез ружья с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленной арматуры и гвоздей, флаг МТО "Исламское государство", рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям правительства и УФСБ», — говорится в сообщении ФСБ.