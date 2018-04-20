В Ингушетии арестовали вербовщика ИГИЛ

В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 29‑летнего жителя одной из соседних республик, которого подозревают в вербовке местной жительницы в ряды запрещенной террористической организации ИГИЛ

Установлено, что мужчина знал о преступных целях организации «Исламское государство» и разделял ее цели и идеологию. По данным следствия, с августа по сентябрь 2015 года, а затем с ноября 2017 года по апрель 2018 года, находясь в Назрани, он уговаривал 26-летнюю местную жительницу уехать в Сирию и вступить в ИГИЛ. Мужчина предлагал девушке участвовать в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.