На Ставрополье мужчина с помощью сладостей заманил девочку на дачу и изнасиловал ее

В Невинномысске предъявили обвинение местному жителю, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

По данным следствия, днем 6 апреля мужчина, пообещав девятилетней дочери своей знакомой купить сладости, заманил ее на дачу в Невинномысске. Там он изнасиловал девочку. На крик ребенка вышла работавшая на участке женщина. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Следователи и полицейские установили личность преступника. Им оказался 39-летний житель Невинномысска. Мужчину задержали и допросили, после этого его арестовали. По факту возбудили уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.