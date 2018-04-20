На Ставрополье мужчина с помощью сладостей заманил девочку на дачу и изнасиловал ее

Ставропольский край

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В Невинномысске предъявили обвинение местному жителю, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

По данным следствия, днем 6 апреля мужчина, пообещав девятилетней дочери своей знакомой купить сладости, заманил ее на дачу в Невинномысске. Там он изнасиловал девочку. На крик ребенка вышла работавшая на участке женщина. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления.

Следователи и полицейские установили личность преступника. Им оказался 39-летний житель Невинномысска. Мужчину задержали и допросили, после этого его арестовали. По факту возбудили уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дети Изнасилование Следственный комитет
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