В Дагестане во время паводков в зону подтопления могут попасть более 50 тыс. человек

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов сообщил, что во время прохождения паводковых вод в зону подтопления могут попасть более 50 тыс. человек

По его словам, во время прохождения паводковых вод сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций из-за затопления территории, особую тревогу вызывает река Терек.

«В зону подтопления могут попасть населенные пункты Бабаюртовского и Кизлярского районов, где живут более 50 тыс. человек. Осуществляется постоянный мониторинг ситуации. Был облет 18 апреля, определяются наиболее опасные участки, принимаются экстренные меры по укреплению берегов», — сказал Здунов.

Временно исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев рассказал, что для безопасного пропуска паводковых вод на реках Терек, Сулак и Тарнаирка обследовали прорывоопасные участки. Сейчас проводят работы по устранению проблем.

Уточняется, что помимо ряда поселений Бабаюртовского и Кизлярского районов в зону подтопления могут попасть жилые дома и объекты инфраструктуры населенных пунктов Кироваул, Султанянгиюрт и Нечаевка Кизилюртовского района.

Председатель правительства поручил провести ремонт на прорывоопасных участках водооградительных валов реки Терек, а также руслорегуляционные и дноуглубительные работы в русле Сулака.

Он добавил, что необходимо своевременно информировать граждан о складывающейся паводковой обстановке, сообщает пресс-служба правительства Республики Дагестан.