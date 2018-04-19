В Ставрополе суд арестовал подозреваемого в приготовлении теракта

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал местного жителя, подозреваемого в подготовке теракта

Суд решил на два месяца арестовать фигуранта уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению теракта). Таким образом, мужчина пробудет под стражей до 14 июня, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ставрополя.

Подозреваемому еще не предъявлено обвинение. Так как дело составляет тайну следствия, его подробности не раскрываются, пояснил «Интерфаксу» представитель суда.

В интернете появилось видео задержания подозреваемого. На записи 20-летний парень говорит, что планировал сжечь школу и взорвать детский сад.