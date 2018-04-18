У бывшего министра сельского хозяйства Дагестана провели обыск

Дагестан

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В Дагестане 17 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме бывшего главы Докузпаринского района и экс-министра сельского хозяйства республики Керимхана Абасова

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Об этом сообщает РИА «Дербент» со ссылкой на источник.

Отмечается, что обыски провели в здании администрации Докузпаринского района. Документы изъяли у замглавы администрации Суреи Исмаиловой и начальника управления образования района Гвайибега Шахвеледова. Также обыски провели в селе Каракюре в доме экс-главы района Керимхана Абасова. Правоохранители проверяют его деятельность на посту руководителя муниципалитета. Уточняется, что силовики с обысками пришли в дом его сына — Абаса Абасова в Махачкале.

Как сообщали Юга.ру, Керимхан Абасов возглавлял Докузпаринский район с 2001 по 2017 годы. С июля 2017 года он занимал пост главы минсельхоза Дагестана. Абасов уволен с этой должности 27 марта. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил министром сельского хозяйства и продовольствия республики Абдулмуслима Абдулмуслимова.

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