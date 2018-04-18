В Краснодаре запустили горячие линии по невыплате зарплат

В Краснодаре организовали работу нескольких горячих линий для сообщений о нарушениях трудового законодательства

Заместитель директора департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей Краснодара Василий Литвинов рассказал, что по телефону горячих линий граждане смогут сообщить о несвоевременной выплате зарплаты или выплате серой зарплаты. Информацию передадут в прокуратуру, инспекцию труда и другие ведомства.

«Согласно действующему законодательству, несвоевременная выплата заработной платы наказывается штрафом. Однако если в ходе разбирательства выяснится, что причиной возникновения задолженности стала корыстная или иная личная заинтересованность руководителя предприятия, то дело могут переквалифицировать в уголовное», — цитирует Литвинова пресс-служба администрации Краснодара.

Телефоны горячих линий: 8 (861) 991-09-55 (государственная инспекция труда в регионе), 252-33-15 (министерство труда и социального развития Краснодарского края), 210-70-50 (министерство экономики региона), 255-64-26 (администрация Краснодара).