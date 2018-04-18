В России предложили ввести должность омбудсмена по защите прав изобретателей
Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) выступило с инициативой ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав изобретателей
В начале апреля на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю Шувалову направили в пакет инициатив по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в РФ», в число которых вошло предложение о введении поста омбусмена.
Изобретатели обеспокоены слабой защитой их прав в спорах с крупными предприятиями и работодателями, что приводит к снижению изобретательской активности, передает RT.
«Технологический прорыв, который сейчас необходим стране, могут обеспечить именно отечественные изобретатели, поэтому необходимо создать специальный институт, способный отстаивать их права», — отметил председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко.
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Он подчеркнул, что это особенно актуально при решении спорных ситуаций с международными корпорациями, которые при помощи мощных юридических ресурсов часто просто забирают разработки российских изобретателей.
Инициатива предлагает уполномочить омбудсмена заниматься юридической защитой прав изобретателей, обжалованием судебных актов арбитражных судов и суда по интеллектуальным правам, формулированием и продвижением предложений по совершенствованию законодательства о защите прав правообладателей.
За первую половину 2017 года российские и иностранные граждане подали 17 тыс. 235 заявок на патентование изобретений. Чаще всего были представлены разработки в сфере транспорта, пищевой промышленности и сельского хозяйства, фармацевтики, измерительной техники, горного дела и строительства.
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