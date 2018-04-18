В России предложили ввести должность омбудсмена по защите прав изобретателей

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) выступило с инициативой ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав изобретателей

В начале апреля на рассмотрение первому вице-премьеру Игорю Шувалову направили в пакет инициатив по реализации приоритетного проекта «Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в РФ», в число которых вошло предложение о введении поста омбусмена.

Изобретатели обеспокоены слабой защитой их прав в спорах с крупными предприятиями и работодателями, что приводит к снижению изобретательской активности, передает RT.

«Технологический прорыв, который сейчас необходим стране, могут обеспечить именно отечественные изобретатели, поэтому необходимо создать специальный институт, способный отстаивать их права», — отметил председатель Центрального совета ВОИР Антон Ищенко.