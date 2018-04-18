В Усть-Лабинском районе женщину застрелили из ружья

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе возбудили уголовное дело после убийства женщины

На хуторе Безлесном у 71-летнего жителя Краснодара была дача. По версии следствия, 16 апреля пьяный мужчина был на участке и заметил незнакомого человека. Пенсионер выстрелил из собственного гладкоствольного ружья в сторону фигуры и попал в местную жительницу.

«Своими действиями владелец дачи причинил ей огнестрельные дробовые ранения задней поверхности туловища. Осознав противоправность своих действий, мужчина вызвал скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции. По приезде медицинская бригада констатировала смерть потерпевшей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемого задержали, расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар Убийство Усть-Лабинский район
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В Усть-Лабинском районе женщину застрелили из ружья

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