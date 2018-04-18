В Адыгее ожидают увеличения урожая яблок до 20 тыс. тонн

В Адыгее в 2017 году валовой сбор яблок составил 17,2 тыс. тонн, в текущем году ожидается получение урожая яблок не менее 20 тыс. тонн

Как подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в течение нескольких лет в республике большое внимание уделяется закладке многолетних насаждений, особенно садов интенсивного типа с применением итальянских технологий. Полученный опыт позволяет в дальнейшем развивать садоводство в Адыгее и расширять рынок сбыта.

По данным министерства сельского хозяйства Адыгеи, закладка садов интенсивного типа в республике началась с 2007 года. Они занимают площадь 1857 га, из них в период плодоношения вступили 736,1 га.

«Среди основных сортов яблони, возделываемых в хозяйствах республики, — флорина, айдаред, делишес, голдстар, гренни смит, голден», — пояснили в минсельхозе республики.

Глава Адыгеи подчеркнул, что площадь закладки садов интенсивного типа в регионе постоянно увеличивается. Так, в 2017 году она составила 221 га. В 2018 году сельскохозяйственные товаропроизводители республики планируют закладку садов интенсивного типа на площади 265 га.

Для сохранности урожая в республике сегодня действуют хранилища вместимостью 20,46 тыс. тонн. С учетом ожидаемого роста урожая плодово-ягодных культур в Адыгее планируется за 2018-2020 годы построить плодохранилища общей емкостью 51,5 тыс. тонн.

Как сообщали Юга.ру, 22 сентября 2017 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев побывал в Адыгее. В ходе рабочего визита он посмотрел, как проходит сбор урожая яблок в станице Гиагинской.