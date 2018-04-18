В Крыловском районе у грузовика с металлоломом на ходу лопнуло колесо

В Крыловском районе 18 апреля произошло ДТП с участием большегруза

Авария случилась на 1177-м км трассы М4 «Дон» около 1:30. По предварительным данным, 51-летний водитель Freightliner перевозил металлолом. У грузовика разорвало переднее правое колесо, водитель не справился с управлением и автомобиль наехал на бетонное ограждение. После большегруз развернуло и он перекрыл обе полосы в сторону Ростова-на-Дону. От столкновения автомобиль загорелся. Водитель успел покинуть кабину, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Огонь в горящей машине локализовали, одну полосу освободили для движения автомобилей. Около 4:00 движение по трассе частично восстановили.