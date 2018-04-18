На Дону мужчина предстанет перед судом за убийство кабана

Ростовская область

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Житель Зернограда Ростовской области обвиняется в незаконной охоте — убийстве кабана

Прокуратура Зерноградского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя по статье «Незаконная охота» (п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемый охотился на территории района без соответствующего разрешения. 

«В автомобиле задержанного охотника была обнаружена самка дикого кабана. В результате незаконных действий злоумышленника государству причинен ущерб в размере 75 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемый вину не признал и ущерб не возместил. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Охота Суд
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