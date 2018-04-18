В Гулькевичском районе в ДТП попали семь автомобилей. Один человек погиб

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе ночью 18 апреля произошло массовое ДТП

Авария случилась на трассе «Кавказ» в районе села Новоукраинского. По предварительным данным, грузовая «Газель» врезалась в фуру. Возле места ДТП начали останавливаться проезжавшие машины, позже в них врезалась еще одна фура. Всего в аварию попали семь машин — четыре легковых, два грузовика и «Газель», сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Один человек погиб, четырех госпитализировали. На месте продолжают работу сотрудники ДПС, информация уточняется.

Гулькевичский район ДТП
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