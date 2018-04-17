В Дагестане завели дело о махинациях на 16 млн рублей при капремонте музея

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества при капремонте Дагестанского государственного объединенного исторического и архитектурного музея имени Тахо-Годи

Как сообщали Юга.ру, факт хищения был выявлен при прокурорской проверке.

Предварительно установлено, что в 2014-2016 годах в рамках реализации программы по капремонту музея между его администрацией и частной строительной организацией были заключены договоры на проведение ремонтно-строительных работ за счет бюджетных средств на сумму почти 134 млн рублей. Субсидии предоставляло минкультуры Дагестана.

«При проведении проверки актов приема-сдачи выполненных работ на соответствие проектно-сметной документации выявлены необоснованные завышения их стоимости на общую сумму более 16 млн рублей, чем причинен ущерб бюджету республики в особо крупном размере», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, в том числе должностные, причастные к его совершению.