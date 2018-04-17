В Ингушетии осудили экс-бухгалтера регионального минсельхоза за хищение 11 млн рублей

Магасский районный суд вынес приговор бывшему бухгалтеру министерства сельского хозяйства Ингушетии, которую обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере

Женщина занимала должность ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансирования и контрольно-ревизионной работы регионального минсельхоза.

Суд установил, что в 2014 — 2016 годах бухгалтер систематически необоснованно вносила в отчеты и заявки, представляемые в Фонд социального страхования, заведомо ложные данные. В документах она указывала, что начисляет себе, десяти сотрудникам министерства и двум гражданам, не работающим в министерстве, пособия по беременности и родам.

Незаконно перечисленные деньги она обналичивала через банкоматы. Таким образом, всего бухгалтер похитила более 11 млн рублей.

С учетом наличия на ее иждивении четырех несовершеннолетних детей, суд назначил ей наказания в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой до исполнения 14 лет младшему ребенку. Суд удовлетворил иск Фонда социального страхования о возмещении с осужденной причиненного материального ущерба, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Ингушетия.