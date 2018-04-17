В Апшеронском районе на полицейского завели дело о незаконном обороте патронов и злоупотреблении полномочиями

Специалист группы тылового обеспечения ОМВД России по Апшеронскому району стал фигурантом уголовного дела

По версии следствия, в марте во время подсчета боеприпасов полицейский обнаружил их излишек. Опасаясь дисциплинарного взыскания, он отнес к себе домой 119 патронов к нарезному огнестрельному оружию и хранил.

«Данный факт был выявлен при проведении обысковых мероприятий оперативными сотрудниками ФСБ по краю, действовавшими по поручению следователя СКР», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время обыска полицейский добровольно сдал боеприпасы.

«По результатам проведенной служебной проверки принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам по выходу с больничного», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.