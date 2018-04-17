Для Кубани, Крыма и Дона разработают туристический маршрут по землям древнего Боспорского царства

Специалисты Русского географического общества (РГО) приступили к разработке туристического маршрута по землям древнего Боспорского царства — территории Краснодарского края, Крыма и Ростовской области

Об этом сообщил руководитель краснодарского отделения РГО Иван Чайка. По его словам, проект презентуют на фестивале «Античное наследие России».

«На фестивале мы будем презентовать идею создания "золотого кольца" Боспорского царства. Сейчас над ней активно работают наши специалисты. Необходимо создать нечто подобное "Золотому кольцу" городов центральной России. Сюда будут входить Краснодарский край, Ростовская область, Крым. Этот маршрут будет направлен на привлечение туристов: это объекты, которые уже есть, и мы хотим собрать их в один тур», — сказал Чайка.

По его словам, в основе маршрута будет лежать античное наследие, которым обладают южные регионы России.