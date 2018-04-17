Во время ЧМ фасад театра Горького в Ростове завесят 40-метровыми баннерами

Ростовский театр драмы имени Горького не успеют отреставрировать к чемпионату мира по футболу-2018, фасад завесят баннерами

Согласно информации на сайте госзакупок, деньги на баннеры выделят из общей суммы на оформление площадки фестиваля болельщиков. Сколько будет направлено денег на баннеры для театра Горького, не говорится. Всего на декорирование площадки готовы потратить около 22 млн рублей.

Ткань баннеров должна быть огнеупорной и морозоустойчивой. Размеры баннеров — от 41х3,5 метра до 2х3,5 метра.

Ремонт театра драмы имени Горького идет с 2015 года, когда был объявлен конкурс на разработку проекта усиления фундамента театра.

Как сообщали Юга.ру, в Ростове к ЧМ ветхие дома завесят баннерами с красивыми зданиями.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).