В Ростове к ЧМ ветхие дома завесят баннерами с красивыми зданиями
К чемпионату мира по футболу — 2018 старые ростовские дома будут прикрыты красивыми баннерами
Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев в ходе совета по инвестициям сказал, что часть зданий в исторической части Ростова к ЧМ-2018 придется закрыть баннерами с изображением красивых фасадов.
«Таких зданий у нас будет очень много. Станиславского, Шаумяна. Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями», — цитирует «Деловой квартал» Кушнарева.
К ЧМ баннерами будут закрыты 250 зданий.
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