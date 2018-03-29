В Ростове к ЧМ ветхие дома завесят баннерами с красивыми зданиями

К чемпионату мира по футболу — 2018 старые ростовские дома будут прикрыты красивыми баннерами

Глава администрации Ростова Виталий Кушнарев в ходе совета по инвестициям сказал, что часть зданий в исторической части Ростова к ЧМ-2018 придется закрыть баннерами с изображением красивых фасадов.

«Таких зданий у нас будет очень много. Станиславского, Шаумяна. Исторический центр сплошь пронизан аварийными и ветхими строениями», — цитирует «Деловой квартал» Кушнарева.

К ЧМ баннерами будут закрыты 250 зданий.