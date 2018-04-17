Краснодар вновь присоединится к всероссийской акции «Библионочь»

Краснодар вновь примет участие во всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь», которая пройдет в ночь с 21 на 22 апреля

Событие в этом году будет посвящено трем датам: 200-летию со дня рождения писателя, поэта, публициста, драматурга и переводчика Ивана Сергеевича Тургенева, 80-летию со дня рождения художественного руководителя и главного дирижера Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко и 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны.

С 19:00 на площади им. Пушкина будет работать открытая концертная площадка, на которой выступят творческие коллективы Кубани. В 18:00 на ул. Красной, перед входом в краевую детскую библиотеку имени братьев Игнатовых, состоится литературное театрализованное представление с участием детских коллективов города «По книжным страницам под парусом мечты!». С 18:00 до 22:00 в библиотеке пройдут прогулки по книжным лабиринтам. Все желающие могут принять участие в создании мультипликационного фильма и театральных этюдах по сказочной повести «Приключения Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, конкурсах и викторинах, мастер-классах от народных мастериц Кубани.

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени Чехова ждет гостей с 15:00. Сотрудники подготовили выставку изданий специальных форматов для слепых и слабовидящих «Казачий край», литературно-концертную программу «Здесь слов печатных волшебство звучит, и книжные герои оживают», интерактивные конкурсы и литературные викторины «Книгоцентричность», игры на осязательное изучение предметов окружающего мира и рельефно-графических изображений без использования зрения. Также посетителей ждут мастер-классы для детей по изготовлению книжных закладок, обложек и элементов для тактильных иллюстраций к книгам.

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им А.С. Пушкина откроет свои двери в рамках акции в 19:00. Гости смогут совершить историческое путешествие по Кубани в эпоху заселения края первыми казаками, а также погрузиться в атмосферу Гражданской и Великой Отечественной войны и узнать биографию Кубанского казачьего хора. Будут представлены уникальные экспонаты археологии, инсталляции, редкие экземпляры из книжных фондов библиотеки. Также будет работать ярмарка книг краснодарских издательств. Читальный зал станет концертной площадкой, где выступят артисты центра культуры «Прикубанский», студенты и преподаватели консерватории Краснодарского государственного института культуры.

В Краснодарской краевой юношеской библиотеке им. И.Ф. Вараввы в программу «Библионочи» войдут театрализованное литературное путешествие «Путь книги из прошлого в будущее» и футуристический спектакль «451˚ по Фаренгейту», экспресс-презентация книги Ю.В. Лебедева «Тургенев» и литературный спектакль «Эталон русской литературы», викторина по страницам книг серии «ЖЗЛ», интерактивная книжно-иллюстративно-предметная вставка, арт-гостиная «Магия искусства», интеллектуально-экспериментальная студия и мастер-классы. Кроме того, будут представлены редкие книги, а в фойе библиотеки будет работать лаборатория «Рождение книги», где любой желающий сможет освоить технику письма на глиняных табличках, работу с наборным шрифтом, печать на печатной машинке, буквицу как элемент оформления книги в технике дудлинг. В 22:00 в отделе искусств откроется ночной кинозал, где будут демонстрировать фильмы-лауреаты кинофестиваля «Молодой киновек».

К библиотекам в акции присоединятся музеи и выставочные залы. Так, Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Фелицына запланировал конкурс рисунков-иллюстраций к произведениям Ивана Тургенева, а также фотозону «Тургеневское настроение», литературные вечера «Хранимый любовью» по дневникам времен Великой Отечественной войны и «Ты тоже рожден в России» к 75-летию освобождения Кубани, лекцию-беседу «Виктор Захарченко — ученый, публицист, философ», тематические выставки, презентации книг и викторины.

Краснодарский краевой художественный музей им. Коваленко подготовил для посетителей экспозиции «Отражение исчезнувших лет. Книги из фондов редких изданий музея», «Кубань военная» к 75-летию освобождения края, «Им славится Кубань…» к 80-летию Виктора Захарченко, мастер-классы по традиционной кукле «Игрушки из книжки» и технике печатной графики-диатипии «Именная буквица».

В программе краевого выставочного зала изобразительных искусств выставка иллюстраций «Магия книг», интерактивная инсталляция «Пожелания читающей стране», выступление краснодарского литературного клуба «Мантисса» и показ фильма «Поездка в Висбаден».

Все мероприятия «Библионочи» можно посетить бесплатно, сообщает пресс-служба министерства культуры.