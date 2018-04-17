В Ростове один человек погиб при пожаре в двухэтажном доме

В Ростове-на-Дону вечером 17 апреля произошел пожар в жилом доме

В 19:23 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме на улице Минераловодской Железнодорожного района.

Площадь возгорания составила 70 кв. метров. В ликвидации задействовали 18 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники.

В 20:32 спасатели потушили пожар. На месте происшествие обнаружили тело погибшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.