В Ингушетии неизвестные связали сторожа администрации села и похитили из банкомата 2 млн рублей

Ингушетия

Распечатать

В Ингушетии объявили в розыск троих человек, которые вскрыли банкомат и похитили более 2 млн рублей

Около 3:00 в дежурную часть полиции сообщили, что в здании администрации села Верхние Ачалуки Малгобекского района трое злоумышленников в масках сорвали решетки с окон. Неизестные проникли в здание. Они были вооружены предметом, схожим с пистолетом системы ПМ. Злоумышленники связали сторожа. Затем, использовав аппарат газосварки, вскрыли банкомат и похитили из него 2 млн 218 тыс. рублей. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

По факту возбудили уголовное дело. Сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия.

Деньги Ограбление Полиция Разбойное нападение
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Ингушетии неизвестные связали сторожа администрации села и похитили из банкомата 2 млн рублей
В Краснодаре задержали жительницу Петербурга, которая убила своего мужа и выбросила его тело на мусорку
В Сочи в лобовом ДТП пострадал ребенок
В Краснодаре временно ограничат въезд на Привокзальную площадь
На Кубани и Дону временно изменят расписание пригородных поездов
В Краснодаре скончался активист Михаил Абрамян

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале