В Ингушетии неизвестные связали сторожа администрации села и похитили из банкомата 2 млн рублей

В Ингушетии объявили в розыск троих человек, которые вскрыли банкомат и похитили более 2 млн рублей

Около 3:00 в дежурную часть полиции сообщили, что в здании администрации села Верхние Ачалуки Малгобекского района трое злоумышленников в масках сорвали решетки с окон. Неизестные проникли в здание. Они были вооружены предметом, схожим с пистолетом системы ПМ. Злоумышленники связали сторожа. Затем, использовав аппарат газосварки, вскрыли банкомат и похитили из него 2 млн 218 тыс. рублей. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

По факту возбудили уголовное дело. Сейчас проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия.