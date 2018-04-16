В Сочи в лобовом ДТП пострадал ребенок

В Лазаревском районе Сочи 16 апреля произошла авария с участием двух автомобилей

ДТП произошло на улице Лазарева недалеко от дома № 310 в 13:35.

По предварительным данным, 65-летний житель Краснодара, управляя автомобилем Mercedes двигался в сторону Центрального района. Он выехал из занимаемой полосы и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Hyundai, за рулем которого находился 30-летний местный житель, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры машины Hyundai, в том числе двухлетний ребенок, которого везли без детского кресла. Всех пострадавших доставили в больницу.