В Сочи в лобовом ДТП пострадал ребенок

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи 16 апреля произошла авария с участием двух автомобилей

ДТП произошло на улице Лазарева недалеко от дома № 310 в 13:35.

По предварительным данным, 65-летний житель Краснодара, управляя автомобилем Mercedes двигался в сторону Центрального района. Он выехал из занимаемой полосы  и допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Hyundai, за рулем которого находился 30-летний местный житель, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры машины Hyundai, в том числе двухлетний ребенок, которого везли без детского кресла. Всех пострадавших доставили в больницу.

Аварии ДТП Сочи
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