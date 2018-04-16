В Ставрополе после падения с балкона погиб шестилетний мальчик

В Ставрополе начали проверку по факту гибели шестилетнего мальчика в результате падения с балкона

Ребенок упал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. Это произошло вечером 15 апреля. По предварительным данным, мальчик выпал, когда его мать ненадолго отлучилась из дома, а отец находился на работе.

После падения ребенка доставили в реанимацию. Однако он скончался в этот же день, не приходя в сознание.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельств произошедшего. Правоохранители опрашивают соседей и родственников погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.