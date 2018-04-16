В Сочи участники свадебного кортежа перегородили дорогу, чтобы исполнить танец

Краснодарский край

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В Сочи полиция начала проверку по факту нарушения правил дорожного движения участниками свадебного кортежа

В Интернете опубликовали видеозапись от 13 апреля. На кадрах видно, что свадебный кортеж останавливается на дороге. Затем выходят мужчины и начинают танцевать. Затем автомобили уезжаютю. Уточняется, что это произошло в микрорайоне Дагомыс.

В УВД по Сочи по этому факту начали проверку. Все обстоятельства уточняются, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полиция Сочи
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