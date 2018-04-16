На Ставрополье футбольный матч открыл цирковой медведь Тима
В Пятигорске 15 апреля футбольный матч между местным «Машуком-КМВ» и «Ангуштом» из Назрани открыл цирковой медведь
Отмечается, что медведь по кличке Тима перед стартовым свистком в сопровождении своего дрессировщика прошелся по беговой дорожке стадиона «Центральный». Затем животное взяло в лапы мяч и передало его главному судье матча.
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, сообщает пресс-служба ФК «Ангушт».
А говорят в ПФЛ скучно pic.twitter.com/k5yR9PqVJq— Второй Дивизион (@2liga__) April 15, 2018
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