На Крымском мосту начали установку системы управления дорожным движением

Краснодарский край, Крым

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На Крымском мосту специалисты приступили к пусконаладочным работам автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД)

Система должна обеспечить безопасность движения по новой 70-километровой дороге — от существующей трассы А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму. Программное обеспечение для системы разработали российские специалисты.

Ожидается, что благодаря работе системы будет обеспечено эффективное управление движением, а также контроль за соблюдением ПДД. Специалисты смогут мониторинг транспортных потоков. акже это позволит информировать водителей.

Управлять АСУДД будет центральный диспетчерский пункт, расположенный на Таманском полуострове, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

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