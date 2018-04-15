Ставрополец украл из школы статуэтки королевы Англии и стражника Букингемского дворца

Ставропольский край

Распечатать

В Ставрополе 22-летнего парня осудили за кражу имущества лингвистической школы

Установлено, что молодой человек, находясь в здании на улице Тухачевского, где находится лингвистическая школа, похитил статуэтки «Королева Англии Елизавета» и «Стражник Букингемского дворца», которые руководитель школы установил для оформления интерьера. Сумма ущерба составила 16 тыс. 74 рубля.

Подозреваемого задержали. Парень пояснил, что отвез украденные статуэтки домой и установил на лестничной площадке.

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Ставрополец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Промышленного района Ставрополя.

Кражи Прокуратура Ставрополь Суд
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

На Дону в результате обрушения в шахте погиб один человек
Ставрополец украл из школы статуэтки королевы Англии и стражника Букингемского дворца
Ученики сочинского центра «Сириус» написали «Тотальный диктант»
В Краснодаре перестанет ходить троллейбус № 11
Путешественник Цзин Ли объехал на коне стадион «Фишт» в Сочи
Центр «Сириус» в Сочи получит элементы станции «Мир» и образец нового космического корабля

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале