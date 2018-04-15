Ставрополец украл из школы статуэтки королевы Англии и стражника Букингемского дворца

В Ставрополе 22-летнего парня осудили за кражу имущества лингвистической школы

Установлено, что молодой человек, находясь в здании на улице Тухачевского, где находится лингвистическая школа, похитил статуэтки «Королева Англии Елизавета» и «Стражник Букингемского дворца», которые руководитель школы установил для оформления интерьера. Сумма ущерба составила 16 тыс. 74 рубля.

Подозреваемого задержали. Парень пояснил, что отвез украденные статуэтки домой и установил на лестничной площадке.

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Ставрополец полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Промышленного района Ставрополя.