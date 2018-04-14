В Таганроге пропал мужчина со шрамом на голове

В Таганроге полиция разыскивает Андрея Ковалева, который исчез 6 апреля

По данным МВД, 24-летний мужчина перестал отвечать на телефонные звонки и пропал. На вид ему 20-25 лет, рост около 180 см, Ковалев худощавый, с карими глазами и короткими темными волосами. Был одет в коричневые брюки и темную футболку, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

У мужчины шрам на 2-3 см выше лба, он сутулится. Полиция просит всех, кому известно о местоположении Ковалева, обратиться по телефонам: 8 (8634) 632-366, 8 (8634) 632-005.